Ни один мирный план, в том числе и Дональда Трама, не сработает в Украине. Как отметил Александр Литвиненко, кремлевский диктатор Владимир Путин лгал, лжет и будет лгать в будущем.

Александр Литвиненко

По его словам, правда, к сожалению, в том, что российский диктатор "подсел" на Украину, поэтому будет ее "завоевывать до победного конца".

Литвиненко предостерег Запад, что договариваться с Путиным и подписывать с ним "мирный договор" — это ошибка. По его словам, кремлевский диктатор просто использует это время для того, чтобы перегруппироваться и перевооружиться и через два-три года пойти с новой силой на Украину, чтобы захватить еще больше территорий. И в этот раз, добавил Литвиненко, он не прогадает и тщательно подготовит новую войну.

При этом секретарь СНБО добавил, что для россиян их победа в Украине знаковая. Они будут таким образом считать, что победили Соединенные Штаты.

Кроме того, Литвиненко подчеркнул, что автократические государства во всем мире будут воспринимать поражение Украины как доказательство того, что военное вторжение работает. Именно поэтому, подчеркивает секретарь СНБО, уничтожение Украины будет иметь домино эффект для Тайваня и других потенциальных жертв агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле президент США Джо Байден и республиканец Дональд Трамп однаково видят судьбу Украины. Говорят, Байден считал, что конфликт в Украине можно заморозить и разрешить его по корейскому сценарию.

Западные журналисты считают, что для Украины нет лучшего или худшего президента США, они единодушны в вопросе Украины. Именно поэтому они советуют делать ставку на Европу и добавляют, что от нее будет зависеть судьба Украины и ее победа в войне.