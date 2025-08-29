logo

BTC/USD

111774

ETH/USD

4498.32

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мирные усилия по Украине зашли в тупик: все из-за ошибки главного переговорщика Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирные усилия по Украине зашли в тупик: все из-за ошибки главного переговорщика Трампа

Reuters пишет, что Уиткофф неправильно понял заявление Путина во время переговоров в Москве

29 августа 2025, 07:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После того, как 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, он доложил Дональду Трампу, что Кремль готов пойти на весомые территориальные уступки, чтобы закончить войну в Украине. Трамп тогда приветствовал "большой прогресс" Уиткоффа и согласился встретиться с Путиным на Аляске, отметив, что на столе лежит вопрос об обмене территориями. Однако впоследствии все дипломатические усилия превратились в хаос. Все из-за одной ошибки Уиткоффа. Об этом пишет Reuters.

Мирные усилия по Украине зашли в тупик: все из-за ошибки главного переговорщика Трампа

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в телефонном разговоре с европейскими лидерами 7 августа Уиткофф сообщил, что Путин якобы готов вывести войска из украинских Запорожской и Херсонской области в обмен на Донецкую и Луганскую. Это стало удивлением для многих участников диалога, ведь позиция резко контрастировала с тем, как они оценивали позицию Путина.

Уже на следующий день Уиткофф сделал другое заявление. Один из источников журналистов заявил, что во время телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по вопросам нацбезопасности, спецпосланник сказал, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска из двух упомянутых областей, а намекнул на меньшие уступки. В частности, в Москве не будут требовать официального признания Западом Запорожской и Херсонской областей "частью" России.

"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, который не имеет опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без секретаря из Госдепартамента, и таким образом не оставил записей о точных предложениях Путина", – пишет агентство со ссылкой на собеседника.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры заговорили о создании буферной зоны на территории Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/land-swap-that-wasnt-inside-trumps-frantic-dash-ukraine-peace-2025-08-28/
Теги:

Новости

Все новости