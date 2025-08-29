Мирные усилия по Украине зашли в тупик: все из-за ошибки главного переговорщика Трампа

После того, как 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, он доложил Дональду Трампу, что Кремль готов пойти на весомые территориальные уступки, чтобы закончить войну в Украине. Трамп тогда приветствовал "большой прогресс" Уиткоффа и согласился встретиться с Путиным на Аляске, отметив, что на столе лежит вопрос об обмене территориями. Однако впоследствии все дипломатические усилия превратились в хаос. Все из-за одной ошибки Уиткоффа. Об этом пишет Reuters.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в телефонном разговоре с европейскими лидерами 7 августа Уиткофф сообщил, что Путин якобы готов вывести войска из украинских Запорожской и Херсонской области в обмен на Донецкую и Луганскую. Это стало удивлением для многих участников диалога, ведь позиция резко контрастировала с тем, как они оценивали позицию Путина.

Уже на следующий день Уиткофф сделал другое заявление. Один из источников журналистов заявил, что во время телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по вопросам нацбезопасности, спецпосланник сказал, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска из двух упомянутых областей, а намекнул на меньшие уступки. В частности, в Москве не будут требовать официального признания Западом Запорожской и Херсонской областей "частью" России.

"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, который не имеет опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без секретаря из Госдепартамента, и таким образом не оставил записей о точных предложениях Путина", – пишет агентство со ссылкой на собеседника.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры заговорили о создании буферной зоны на территории Украины.



