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Мирные переговоры Украины и РФ. Почему активизировались Китай и Турция

В последнее время Китай и Турция вновь подняли тему организации мирных переговоров между Украиной и РФ. Как отметил в эфире Freedom дипломат Руслан Осипенко, обе страны увидели для себя «окно возможностей»

сегодня, 15:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Поднимая вопрос переговоров между Украиной и Россией, Китай видит себя в качестве так называемого посредника глобального уровня, отмечает Руслан Осипенко. Пекин утверждает, что занимает в этом вопросе нейтральную позицию, однако, по словам дипломата, это не так, его позиция – промосковская.

Мирные переговоры Украины и РФ. Почему активизировались Китай и Турция

Китай и Турция продвигают тему переговоров

Вместе с тем, говорит Осипенко, Турция хочет получить роль регионального посредника и стать неким мостиком между Западом и Россией. Таким образом Анкара планирует извлечь для себя определенные выгоды в отношениях со всеми участниками процесса. При этом, как отметил дипломат, если роль Турции как посредника будет крепнуть, она сможет просить для себя реализации своих национальных интересов.

Как считает дипломат, и Китай, и Турция увидели сейчас для себя "окно возможностей" и пытаются им воспользоваться.

По его словам, это окно возможностей открыла именно Россия, которая за последние полгода вела информационную спецоперацию и смогла склонить ситуацию в свою пользу. При этом Осипенко признает, что сейчас у РФ более сильная дипломатическая позиция, а вот Украина в этом вопросе очень слаба.

На фоне этого происходит активизация Китая и Турции, которые предлагают организовать переговоры и предоставить для них площадку.

"Они увидели просто, что изменилась геополитическая ситуация, и рассматривают это как окно возможностей для переговоров",
– говорит Осипенко.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пришло время дипломатии по решению вопросов войны в Украине. Он подчеркнул, что его страна готова предоставить площадку для переговоров между Украиной и РФ.

Вместе с тем, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил , что с украинскими властями невозможно вести конструктивные переговоры. По его словам, они возможны при смене власти в Украине и тогда, когда новые люди будут принимать "новые реалии", которые сложились на земле.




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Источник: https://uatv.ua/uk/turechchyna-i-kytaj-aktyvizuvalysya-yak-poserednyky-v-pytanni-peremovyn-mizh-ukrayinoyu-i-rosiyeyu-dyplomat/
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