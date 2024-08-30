Мирные переговоры с Россией уже начались: в Украине ошарашили заявлением

Мирные переговоры с Россией уже начались, заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, их началом является курская операция. По его словам, об этом также сказал президент Владимир Зеленский. При этом он дал понять, что оставаться на захваченных территориях Курщины никто не планирует, это просто набор разменных фишек для большой геополитической игры.

Переговоры Украины и РФ

"В сущности, Курская операция не отодвинула, а даже приблизила возможность переговоров. Потому что Россия все больше в них заинтересована. Практически в любых условиях перемирия Россия не потеряет ничего из принципиальных пунктов. Зато получит передышку (а пока во всех вариантах речь идет о таком формате мирных договоренностей, который априори предусматривает временность мира; никто – кроме нас – не говорит о реальных шагах по демонтажу России как источнику опасности)", — заявил Голобуцкий.

При этом он убежден, что эта передышка России нужна, чтобы понять, что делать с экономикой и сориентироваться, допустима ли при необходимости более широкая мобилизация и, в конце концов, просто перевести дух и забраться с силами для последующего нападения на Украину. После этого, уверен эксперт, за 3-4 года Россия завершит свое дело.

"Причем с объективным пониманием, как можно уничтожить Украину, – а не с теоретическими построениями, как они ломали 2022-го. Тогда они ориентировались на совершенно ничтожные "разведданные" и данные сети агентов Медведчука (которая по факту просто разворовывала кремлевские деньги). А теперь они поняли, что Украина – сложный объект для оккупации. Поэтому уничтожение прямым военным ударом признано нереальным. Следовательно, Украину попытаются уничтожить изнутри, более мягкими методами, которые давно апробированы", — говорит Голобуцкий.

По его мнению, Украине дадут возможность провести выборы. По условиям мирных договоренностей попытаются закрепить квоты пророссийских партий и политиков. Возвратить и расширить поле для деятельности кремлевских информационных сетей в Украине. Плюс финансовые вливания, добавил эксперт.

"И в результате украинское общество снова попытаются разделить на сторонников украинской и толерантной российской Украины. Спровоцируют максимум внутренних противостояний. И на этой волне постараются создать и легитимировать как можно больше проектов по образцу ЛНР-ДНР. И таким образом просто уничтожить Украину как унитарное государство и государство вообще", – заявил Голобуцкий.

При этом он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что к переговорам готова – но Украина не затянет их на повторение швейцарского мирного саммита.

Россия однозначно не хочет эскалировать ситуацию. Ибо дальнейшая эскалация может быть ядерная, для начала с тактическим оружием. И это будет конец российской элите. Ясно, что никто в РФ в этом не заинтересован, поэтому все пересечения ВСУ "красных линий" настолько демонстративно игнорируются", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров выставил Украине требования по переговорам.



