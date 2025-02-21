Мирные переговоры без участия Киева: украинцы ответили, поддерживают ли это

Подавляющее большинство украинцев (91%) выступают категорически против переговоров между США и Россией по поводу завершения войны без участия Киева.

Переговоры без Украины (фото из открытых источников)

Такие результаты показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года.

"Украинцы убеждены, что улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой принесет пользу, прежде всего, России, тогда как Украине и Европейскому Союзу это повредит", – говорится на сайте социологической группы.

В то же время, все больше граждан (64%) считают, что непосредственные переговоры между Украиной и Россией необходимы. Среди 1200 опрошенных 81% уверены, что завершить войну можно дипломатическим путем, привлекая международных партнеров и найти компромиссное решение.

Кроме того, 83% респондентов отмечают: Украина может согласиться на прекращение огня только при условии получения действенных гарантий безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кому больше всего доверяют украинцы в феврале . Согласно данным опроса, на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются Валерий Залужный (61,0%) и Кирилл Буданов (50,3%). Разница показателей общественного доверия между ними сейчас составляет 10,7%.

На третьем месте по рейтингу доверия – Александр Усик (47,3%). Действующий президент Владимир Зеленский занимает только четвертое место с показателем в 42,4%. Основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что в течение последнего года граждане Украины демонстрируют стойкое доверие к военным деятелям. Длительно и постепенное снижение доверия к президенту Зеленскому – по мнению Еременко, это свидетельствует о разочаровании, которое общество испытывает в отношении украинского политикума в целом и действующей власти в частности.