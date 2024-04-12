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«Мирные» инициативы Кремля потрясающие по уровню наглости. Как реагирует Запад

Кремль своими «вбросами» разного рода «мирных инициатив» тестирует мнение Украины и Запада на свои хотелки, считает политолог Кирилл Сазонов. Также он хочет казаться «миротворцем» в отличие от Украины

сегодня, 17:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремль активно запускает в эфир темы про переговоры и мирные планы, значит ему это нужно, говорит политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов.

«Мирные» инициативы Кремля потрясающие по уровню наглости. Как реагирует Запад

Мирные переговоры

По его мнению, сейчас в Кремле занялись тестированием реакции Украины и Запада на такие "мирные инициативы", главная суть которых – зафиксировать границу по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО. Также Кремль хочет, чтобы оккупированные территории признали российскими, а также не наказывали военных преступников РФ и не требовали от агрессора выплаты репараций.

"Реакция Украины в настоящий момент – резкий негатив. Не принимается такой сценарий. На Западе… не так категоричны. Война далеко, может лучше ее сейчас как-нибудь закончить? За счет Украины, например? Проявить эту позицию открыто мешает упорство украинцев и наших союзников на Западе"
, — заявил Сазонов.

Кроме того, Россия такими "мирными планами" хочет убедить Запад в миролюбии Кремля.

"Их ключевой тезис – мы хотим мирных переговоров. Давайте забудем все, что было до этого, и начнем переговоры с чистого листа. Согласитесь, потрясающе по уровню наглости"
, — отметил Сазонов.

Но главное, подчеркнул он, донести до Запада информацию о том, что Россия якобы очень хочет переговоров, а вот Украина – нет, поэтому нужно прекратить давать ей оружие, после чего переговоры точно начнутся.

"В принципе, ради этой строчки всю "песню" и писали"
, — добавил эксперт.

По его словам, в Украине не воспринимают все эти "миротворческие инициативы" агрессора, официально на Западе тоже. Именно этому, добавил эксперт, российская пропаганда продолжит работать в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что марионетка Кремля Александр Лукашенко заявил, что сейчас пришло "идеальное время", чтобы начать переговоры с Россией.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02xYbhu5y1JuwiHvQtqQRKnHKit6x1J5sUc1mZFsQQRqNvvcpfZ8YowmwY2ZBvWXmVl
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