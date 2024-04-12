«Мирные» инициативы Кремля потрясающие по уровню наглости. Как реагирует Запад

Кремль активно запускает в эфир темы про переговоры и мирные планы, значит ему это нужно, говорит политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов.

Мирные переговоры

По его мнению, сейчас в Кремле занялись тестированием реакции Украины и Запада на такие "мирные инициативы", главная суть которых – зафиксировать границу по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО. Также Кремль хочет, чтобы оккупированные территории признали российскими, а также не наказывали военных преступников РФ и не требовали от агрессора выплаты репараций.

"Реакция Украины в настоящий момент – резкий негатив. Не принимается такой сценарий. На Западе… не так категоричны. Война далеко, может лучше ее сейчас как-нибудь закончить? За счет Украины, например? Проявить эту позицию открыто мешает упорство украинцев и наших союзников на Западе" , — заявил Сазонов.

Кроме того, Россия такими "мирными планами" хочет убедить Запад в миролюбии Кремля.

"Их ключевой тезис – мы хотим мирных переговоров. Давайте забудем все, что было до этого, и начнем переговоры с чистого листа. Согласитесь, потрясающе по уровню наглости" , — отметил Сазонов.

Но главное, подчеркнул он, донести до Запада информацию о том, что Россия якобы очень хочет переговоров, а вот Украина – нет, поэтому нужно прекратить давать ей оружие, после чего переговоры точно начнутся.

"В принципе, ради этой строчки всю "песню" и писали" , — добавил эксперт.

По его словам, в Украине не воспринимают все эти "миротворческие инициативы" агрессора, официально на Западе тоже. Именно этому, добавил эксперт, российская пропаганда продолжит работать в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что марионетка Кремля Александр Лукашенко заявил, что сейчас пришло "идеальное время", чтобы начать переговоры с Россией.



