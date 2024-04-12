«Мирные» инициативы Кремля потрясающие по уровню наглости. Как реагирует Запад

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Ткачик Олеся
Кремль активно запускает в эфир темы про переговоры и мирные планы, значит ему это нужно, говорит политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов.
Мирные переговоры
По его мнению, сейчас в Кремле занялись тестированием реакции Украины и Запада на такие "мирные инициативы", главная суть которых – зафиксировать границу по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО. Также Кремль хочет, чтобы оккупированные территории признали российскими, а также не наказывали военных преступников РФ и не требовали от агрессора выплаты репараций.
Кроме того, Россия такими "мирными планами" хочет убедить Запад в миролюбии Кремля.
Но главное, подчеркнул он, донести до Запада информацию о том, что Россия якобы очень хочет переговоров, а вот Украина – нет, поэтому нужно прекратить давать ей оружие, после чего переговоры точно начнутся.
По его словам, в Украине не воспринимают все эти "миротворческие инициативы" агрессора, официально на Западе тоже. Именно этому, добавил эксперт, российская пропаганда продолжит работать в этом направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что марионетка Кремля Александр Лукашенко заявил, что сейчас пришло "идеальное время", чтобы начать переговоры с Россией.
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