Мирноград в огне: что делается во фронтовом городе на Покровском направлении

По данным Донецкой областной прокуратуры, 21 октября 2024 года российская армия дважды обстреляла Мирноград. Утром средства поражения попали в район местного кладбища, рядом с которым двигался автомобиль. Мужчина 61 года, находившийся в салоне, получил осколочное ранение спины.

Обстрел Мирнограда. Фото: прокуратура

Около 15 часов под прицелом государства-агрессора оказался жилой квартал города. В результате атаки оккупантов получили несовместимые с жизнью телесные повреждения 38-летняя женщина и мужчина 51 года. На улице получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения 57-летний горожанин — он доставлен в больницу.

Повреждены многоквартирные дома, гаражи, хозяйственные постройки и торговые помещения.

Тип использованного врагом оружия устанавливается.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Покровском направлении заметили флаг КНДР

Российские пропагандистские СМИ распространили фото флага КНДР рядом с российским триколором у оккупированного украинского села Цукурино на Покровском направлении. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это обычное ИПСО, сообщает портал "Комментарии".

"История о флагах россии и КНДР, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. Они сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Пугать максимально, пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории россии, ложью о сотнях тысяч.

Но количество фиксируется не такое, как сообщают враги. Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", — отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Фото — по ссылке.