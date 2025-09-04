Мирного договора может не быть: Зеленский назвал самый реалистичный вариант завершения войны

Сценарий Южной Кореи теоретически может реализоваться в Украине, но этот вариант прекращения огня несет в себе определенные риски – украинцы не смогут чувствовать себя в полной безопасности. По соседству будет враг, который не потеряет намерений поглотить всю Украину. Такое мнение в интервью Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Украины отметил, развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием Северной Кореи, где все наблюдают реальный экономический и цивилизационный упадок.

"Я говорю даже не о людях, а об инфраструктуре, экономике и развитии. Южная Корея совершила скачок вперёд в развитии цивилизации, технологий и экономики, потому что культивирует гуманизм. Самое главное для государства: сосредоточиться на людях", — сказал президент.

Зеленский не стал отрицать, что сценарий Южной Кореи возможен в Украине. При этом президент отметил, что у Южной Кореи есть надёжный союзник: Соединённые Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять над собой контроль. Так что всё относительно: южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они находятся под защитой альянса, но пока Северная Корея остаётся такой, какая она есть, пока характер её руководства остаётся прежним, Южная Корея не будет в полной безопасности.

"И, поверьте, у них есть многочисленные системы ПВО, которые гарантируют её безопасность", — отметил президент.

По его словам, Украина полна решимости получить надёжные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи.

"Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, в то время как в России — более 140 миллионов. Невозможно сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подойдёт Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, её экономическая модель — хороший пример", – отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали один из самых вероятных сценариев завершения войны.



