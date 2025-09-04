Мирного договора может не быть: Зеленский назвал самый реалистичный вариант завершения войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Сценарий Южной Кореи теоретически может реализоваться в Украине, но этот вариант прекращения огня несет в себе определенные риски – украинцы не смогут чувствовать себя в полной безопасности. По соседству будет враг, который не потеряет намерений поглотить всю Украину. Такое мнение в интервью Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент Украины отметил, развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием Северной Кореи, где все наблюдают реальный экономический и цивилизационный упадок.
Зеленский не стал отрицать, что сценарий Южной Кореи возможен в Украине. При этом президент отметил, что у Южной Кореи есть надёжный союзник: Соединённые Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять над собой контроль. Так что всё относительно: южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они находятся под защитой альянса, но пока Северная Корея остаётся такой, какая она есть, пока характер её руководства остаётся прежним, Южная Корея не будет в полной безопасности.
По его словам, Украина полна решимости получить надёжные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи.
