"Мирная миссия" Орбана по Украине: чем закончились переговоры с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в США провел анонсированную ранее встречу с экс-главой Белого дома и потенциальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Стороны в ходе беседы обсудили возможности мира в Украине, против которой РФ ведет войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Трамп и Орбан. Фото: из открытых источников

Встреча политиков прошла в доме Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам спикера Орбана, это произошло "в качестве следующей остановки его миротворческой миссии".

"Дискуссия шла о возможностях мира", — добавил представитель венгерского премьера.

Стоит отметить, что перед этим Орбан совершил визиты в Киев, Москву и Пекин за последние две недели в рамках, как утверждает сам глава венгерского правительства, своей "мирной миссии", чем разозлил союзников в Североатлантическом альянсе.

Встреча Орбана в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, вызвала возмущение некоторых других членов НАТО, заявивших, что эта поездка придает руководителю Кремля легитимность, когда Запад хочет изолировать его из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Сам украинский президент Владимир Зеленский ранее на пресс-конференции на саммите НАТО прокомментировал инициативу Орбана и отметил, что "не все лидеры могут вести переговоры", и для этого "нужно обладать определенными полномочиями".

А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос об инициативе Орбана, сказал, что Украина будет справедливо обеспокоена любой попыткой договориться о мирном соглашении без привлечения Киева.

"Какая бы авантюра ни осуществлялась без согласия или поддержки Украины — (она) не соответствует нашей политике, внешней политике Соединенных Штатов", — отметил американский чиновник.

Самопровозглашенная миротворческая миссия Орбана также разозлила многих членов Европейского союза, председательство которого Венгрия приняла в начале этого месяца.

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