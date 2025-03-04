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Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые

Российские войска продолжают бить по мирному населению Украины

4 марта 2025, 10:14
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в городе Сумы враг нанес удар по детскому медицинскому заведению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

В результате удара возник пожар в помещении детского медицинского учреждения. Специалисты ГСЧС ликвидировали все очаги горения и провели обследование территории.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 2
Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 3
Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 4
Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 5

Тем временем в Запорожской области в результате авиаудара по Пологовскому району погиб 49-летний мужчина.

Накануне российские оккупанты нанесли удары авиационными бомбами по селу Омельник. В результате атаки разрушен жилой дом, возник пожар.

Под завалами оказались 49-летний мужчина и 47-летняя женщина. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из-под обломков, медики ГСЧС оказали ей помощь, но от госпитализации она отказалась.

К сожалению, мужчину спасти не удалось – его тело деблокировали из-под завалов.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 6
Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 7
Мира никто не хочет: оккупанты нанесли удары ночью – есть погибшие и раненые - фото 8

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские заводы значительно увеличили выпуск дронов, кроме того, планируется увеличить количество пусковых площадок. Также в этом году Россия нарастила темпы производства ракет, кое-где — в полтора раза. Поэтому есть вероятность, что Россия будет запускать по Украине до 500 дронов одновременно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Что касается армии, то в 2025 году РФ хочет набрать более 300 000 контрактников, большинство из которых пойдет на пополнение потерь, в частности, на приоритетные направления, которыми остаются Покровск, Торецк, Часов Яр и Купянск. Также у оккупантов есть планы наступать на Херсонщине и Запорожье, отметил Скибицкий. Также, по сообщению руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, россияне наращивают производство БПЛА, как шахедов так и приманок, и другие типы дронов.



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