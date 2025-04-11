Мира не будет: почему Россия не планирует останавливаться

Гражданам Украины не стоит ожидать скорого окончания войны, поскольку российские захватчики уже продемонстрировали, что не собираются заканчивать боевые действия.

РФ не хочет мира. Фото из открытых источников

"РФ уже всеми способами показала, как сильно "хочет" миру. На это указывают и ракетная атака в Кривом Роге, и Шахеды с детонирующими элементами, и активизация врага на Сумщине и других направлениях. Это все демонстрация истинных намерений, которые они даже не собираются скрывать. Все хотели поверить в близкий мир, который действительно нужен. Но реальность другая. И зависит она не только от нас или Дональда Трампа", — подчеркнул заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

По мнению офицера ВСУ, в ближайшее время противник будет наступать с новыми силами, пытаясь захватить новые территории по разным направлениям, потому что важнейшие рычаги влияния на переговорах приобретаются на поле боя.

Это могут быть постоянные приоритетные для РФ направления, такие как Харьковщина, Донетчина, а также новые — Сумщина и Черниговщина. Успокаиваться они точно не планируют", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.