Мира не будет. Почему не стоит ждать окончания войны

Ситуация на геополитической карте мира и развитие событий в российско-украинской войне внушают фаталистическое видение будущего, считает эксперт по международной политике Максим Несвитайлов.

Мир движется к новому витку эскалации. Фото из открытых источников

"Мир неуклонно двигается к масштабной эскалации. И любые варианты мирного урегулирования выглядят менее вероятными, чем масштабирование конфликта. Государства, участвующие в обсуждении моделей завершения войны в Украине, имеют совершенно разное видение условий завершения войны и свою роль в урегулировании конфликта. Китай и США не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон или Пекин, соответственно, был главным арбитром в вопросе завершения войны. Также никуда не делись амбиции Китая по поводу Тайваня. В свою очередь, позиция США по Тайваню остается неизменной – Вашингтон не собирается уступать. Мы видим, как сыпется и уже никого не убеждает в своей действенности система международных отношений и международного права. Визит Владимира Путина в Монголию в очередной раз продемонстрировал картонность международного права", — заявил Максим Несвитайлов.

По его словам, учитывая, как развиваются события в мире, не остается надежд на успешный переговорный процесс по завершению войны в Украине ни осенью, ни в ближайшем будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.