Мир закончится новой войной: стало известно о самом опасном сценарии для Украины

Возможное подписание мирного соглашения или замораживание боевых действий в конце 2026 или начале 2027 года еще не будет означать, что война окончательно останется в прошлом. Если договоренности не будут подкреплены действенными международными механизмами и надежными гарантиями безопасности для Украины, период тишины может превратиться в паузу, которую Кремль использует в собственных интересах. Способна ли Москва воспользоваться прекращением боевых действий для перегруппировки войск, восстановления ресурсов и подготовки новой эскалации уже в 2027 году? Портал "Комментарии" решил узнать, как такой сценарий оценивают три модели искусственного интеллекта.

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Чат-бот ChatGPT утверждает, что если боевые действия заморозят в конце 2026 или начале 2027 года без надежных гарантий безопасности для Украины, Москва может использовать паузу для подготовки к новому этапу войны. Россия получит время для пополнения армии, ремонта техники, накопления ракет и дронов и формирования резервов.

Самая опасная ситуация возникнет, если Украина начнет демобилизацию, а Запад переключит внимание на другие кризисы, в то время как Россия сохранит значительные силы у украинских границ. Новая эскалация при этом не обязательно начнется с масштабного наступления. Кремль может прибегнуть к провокациям, массированным ударам или локальному прорыву, проверяя готовность партнеров защищать Украину. Без четкого механизма ответа на повторную агрессию мир рискует превратиться только в временную паузу.

Чат-бот Gemini предполагает, что самый опасный сценарий возможного мира состоит в том, что прекращение боевых действий станет не завершением войны, а лишь отложением нового столкновения. Если договоренности не будут предусматривать действенные гарантии безопасности, сохранение оборонного потенциала Украины и четкий механизм реагирования на повторную агрессию, Россия получит главный ресурс — время. Москва сможет воспользоваться паузой для восстановления армии, накопления ракет и беспилотников, наращивания производства вооружений и формирования новых резервов.

Дополнительным риском станет возможное ослабление поддержки Украины после формального установления мира. Часть партнеров может сократить военную помощь и выступить за смягчение санкций против РФ.

Чат-бот Copilot считает, что самый плохой сценарий заключается в замороженном конфликте, когда боевые действия прекращаются, но Россия сохраняет контроль над частью территорий. Это создает постоянную опасность возобновления войны. Вторым риском является восстановление военной мощи Кремля: использование времени мира для перевооружения и мобилизации.

Третьим фактором может стать снижение поддержки Запада. Если союзники решат, что конфликт завершен, уровень помощи может сократиться, что сделает Украину более уязвимой. Четвертый риск — информационная война, которая может подорвать доверие общества к власти и создать внутреннюю нестабильность. Наконец пятым элементом является политическое давление Кремля, направленное на навязывание новых уступок после соглашения.

В общем, все три модели ИИ убеждены, что мирное соглашение, не имеющее действенных механизмов сдерживания России, может стать не окончательным завершением войны, а лишь паузой перед новым обострением уже в 2027 году. Уменьшить такой риск способно дальнейшее укрепление оборонного потенциала Украины: развитие современной системы ПВО, наращивание дальнобойных возможностей, собственного производства вооружений и сохранение боеспособной армии. Потенциальная цена повторной агрессии должна быть настолько высока, чтобы сама перспектива нового нападения стала для Кремля неприемлемой.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко скептически оценивает предположение о том, что после выборов в России 18-20 сентября Кремль может резко изменить позицию и согласиться на новый раунд переговоров по заморозке войны. Эксперт заявил, что в ближайшие недели Владимир Путин, напротив, будет пытаться демонстрировать жесткость и готовность продолжать боевые действия.