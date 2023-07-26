Мины на ЗАЭС могут взорваться в любой момент: Галущенко сделал тревожное заявление

Мины, которые российские оккупанты установили на оккупированной Запорожской АЭС, могут взорваться в любой момент. Теракт на Каховской ГЭС и реакция на него со стороны РФ свидетельствует, что российские войска готовы к новым диверсиям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Politico" сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Герман Галущенко. Фото: facebook.com/atom.gov.ua

"Оно может взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу", — заявил министр.

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Герман Галущенко отметил, еще некоторое время назад никто не мог даже представить, что россияне реально устроят теракт на Каховской ГЭС, но они на это решились. Теперь же, когда на территории Запорожской АЭС полно взрывчатки нет никаких гарантий, что оккупанты не пойдут на очередное преступление мирового масштаба. Кремль готов идти на новые теракты, лишь бы достичь своей цели.

Галущенко обратил внимание также на то, что после теракта на Каховской ГЭС, кроме обеспокоенности мир фактически никак не отреагировал и не наказал агрессора. Понимая безнаказанность за свои преступления Кремль может готовить новый теракт

По словам министра, главная цель теракта Запорожской АЭС – это остановить контрнаступление ВСУ.

"Хорошо, что они (Ред. – эксперты МАГАТЭ) там, выполняют свою работу. Но хотелось бы, чтобы они как технические специалисты объяснили, почему нарушается большинство протоколов безопасности. Эксперты делают свою работу... Российская оккупация является основной причиной, почему ЗАЭС находится в постоянной опасности", — резюмировал глава Минэнерго.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



