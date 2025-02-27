Минус техника оккупантов: стало известно, что украинские дроны разнесли в Крыму

Украинская массированная атака по временно оккупированному Крыму дала скромный результат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание Asttra. 26 февраля беспилотник повредил тут радиолокационную станцию противовоздушной обороны россиян.

В Крыму, вероятно, поражена российская РЛС, о более серьезных попаданиях не сообщалось. Фото: Википедия

Astra выяснило, что во время атаки дрон попал по территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации (возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут.

"В результате этого повреждения получила мобильная радиолокационная станция. Пострадавших нет", — пишет Astra.

Вероятно, речь может идти о РЛС "Подлет". Такую версию без подтверждающих фото или видео приводили некоторые российские паблики.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Крым и Краснодарский край. Местные каналы сообщали о взрывах в Севастополе, Керчи и Саках на территории временно оккупированного полуострова. Украина впоследствии официально подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам.

По сообщению Генштаба, украинские бойцы нанесли удары по ряду стратегических объектов россиян. В частности, нанесли огневое поражение по военным аэродромам "Саки" и "Кача" в Крыму. Также беспилотниками был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Сообщается, что Туапсинский НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике россиян: Завод осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год, более 90% производимых нефтепродуктов поставляться на экспорт. Предприятие также активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Генштаб добавляет, что в районе НПЗ во время атаки было зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода. Результаты поражения уточняются.