Вооруженные силы оккупантов РФ на территории Украины только за сутки потеряли две собственные железные "птички" — беспилотник типа "Орлан" и российский штурмовик СУ-25. Украинские Силы обороны рапортуют о новых успехах в борьбе с врагом.

РФ за сутки в Украине потеряла два самолета (фото из открытых источников)

В частности, летчики украинской авиации нанесли два точных удара, попав по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов, об этом говорится в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном сегодня вечером, 7 февраля.



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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров... Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан", — отмечают в сегодняшнем сообщении представители Генерального штаба ВСУ.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В России горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО). В России на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране произошел пожар. Инцидент произошел на заводе "Лукойл", расположенном в городе Кстово Нижегородской области. Об этом пишут пропагандистские росСМИ,



В сообщении говорится, что установленная мощность этого предприятия составляет 17 млн. тонн в год. А само предприятие производит более 50 видов нефтепродуктов. Речь идет об автомобильном, авиационном и дизельном топливе, нефтяных битумах, парафине и других. Также завод является единственным производителем и поставщиком жестких пищевых парафинов в России. Российские СМИ пишут, что по состоянию на данный момент пожар был ликвидирован. А российская прокуратура проводит проверку по этому инциденту.

