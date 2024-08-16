В свете последних событий в Курской области Беларусь усилила свои заявления о якобы угрозе со стороны Украины. Министр обороны Беларуси утверждает, что велика вероятность вооруженных провокаций от Украины, включая действия белорусских националистов. Эти заявления часто сопровождаются призывами лидера страны Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и "завершить эту потасовку".

Беларусь активизировала информационную кампанию против Украины

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявления президента Белоруссии.

“Заявление белорусского министра является частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, цель которой – оттянуть на северную границу украинские силы из важных участков фронта. Беларусь уже не впервые прибегает к подобным информационным атакам против Украины, действуя в интересах москвы”, — говорится в сообщении.





Украина решительно ответила на эти заявления, назвав их провокационными и необоснованными. Призывы лидера Беларуси в Киев и Москву сесть за стол переговоров и "завершить эту потасовку" свидетельствуют, что успех украинской операции в курской области вызывает у Минска опасения.

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