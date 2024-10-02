Минобороны введет новые повестки в Украине: что изменится

В Украине приступили к тестированию новой функциональности повесток с QR-кодом, которая позволит гражданам проверять силу полученных документов через приложение "Резерв". Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии DOU.

Повестки в Украине (фото из открытых источников)

QR-код, который будет размещен на повестке, позволит мгновенно получить информацию о документе с помощью сканера, который появится в приложении. Владелец повестки сможет узнать следующие детали:

Действие повестки;

Дата и номер документа;

Территориальный центр комплектования (ТЦК), издавший повестку;

Имя лица, подписавшего документ;

Назначение повестки (уточнение данных, направление военно-врачебной комиссии (ВЛК), боевая повестка) и другие важные детали.

Эта новая функция направлена на повышение прозрачности и безопасности процесса вручения повесток, а также на уменьшение случаев мошенничества или злоупотребления во время мобилизационных мероприятий. Внедрение повесток с QR-кодом является частью более широкой стратегии цифровизации и улучшения коммуникации между гражданами и военными структурами.

Напомним, что "Укрпочта" рассылает письма еще в одном регионе . Военнообязанным продолжают посылать повестки по почте. "Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье. Об этом сообщает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Также напомнили, что после получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска личности.