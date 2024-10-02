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Минобороны введет новые повестки в Украине: что изменится

Тестируемое новшество планируют запустить в ближайшее время для повышения прозрачности мобилизации.

2 октября 2024, 20:55
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Лиля Воробьева

В Украине приступили к тестированию новой функциональности повесток с QR-кодом, которая позволит гражданам проверять силу полученных документов через приложение "Резерв". Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии DOU.

Минобороны введет новые повестки в Украине: что изменится

Повестки в Украине (фото из открытых источников)

QR-код, который будет размещен на повестке, позволит мгновенно получить информацию о документе с помощью сканера, который появится в приложении. Владелец повестки сможет узнать следующие детали:

  • Действие повестки;
  • Дата и номер документа;
  • Территориальный центр комплектования (ТЦК), издавший повестку;
  • Имя лица, подписавшего документ;
  • Назначение повестки (уточнение данных, направление военно-врачебной комиссии (ВЛК), боевая повестка) и другие важные детали.

Эта новая функция направлена на повышение прозрачности и безопасности процесса вручения повесток, а также на уменьшение случаев мошенничества или злоупотребления во время мобилизационных мероприятий. Внедрение повесток с QR-кодом является частью более широкой стратегии цифровизации и улучшения коммуникации между гражданами и военными структурами.

Напомним, что "Укрпочта" рассылает письма еще в одном регионе . Военнообязанным продолжают посылать повестки по почте. "Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье. Об этом сообщает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Также напомнили, что после получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска личности.



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Источник: https://dou.ua/lenta/news/about-the-new-format-of-subpoenas/
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