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Минобороны Украины ответили на заявление Шойгу о "замедлении"

ВСУ сделают все, чтобы превратить так называемое "замедление" российских оккупантов в отступление

24 августа 2022, 23:21
Автор:

Лиля Воробьева
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В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявление министра обороны РФ Шойгу о якобы замедлении наступательной кампании в Украине. В украинском оборонном ведомстве заявили, что сделают все, чтобы превратить "замедление" в отступление российских кафиров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление ведомства в Twitter .

Минобороны Украины ответили на заявление Шойгу о "замедлении"

ВСУ обещают превратить "замедление" оккупантов в отступление (фото из открытых источников)

В Минобороны назвали Шойгу королем "жестов доброй воли".

"Министр обороны России — король "жестов доброй воли", сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "замедление" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить… обратное наступление" , – заявили в ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, почему Россия начала тормозить свою "спецоперацию" в Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил оправдаться за то, что наступление российских войск в Украине фактически остановилось. Министр обороны страны-агрессора заявил, что снижение темпов наступательной операции – сознательный маневр российского военного руководства, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Сергей Шойгу заявил, что Россия, воюя против Украины, якобы соблюдает нормы гуманитарного права и российские войска пытаются нанести минимальный ущерб мирному населению в Украине, нанося удары по военным целям в Украине. Такая тактика, объяснил министр обороны страны-агрессора, действительно тормозит наступление российской армии, но на этот шаг Москва пошла сознательно. При этом Шойгу добавил, что якобы украинские военные "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1562509545116540931?t=bNmOfsf6plROpKRhKxD_SA&s=35
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