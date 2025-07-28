Минобороны сделало работу над ошибками: на сколько выросли закупки у украинских производителей

В январе-июле 2025 года Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило контракты с украинскими производителями на сумму, превышающую прошлогоднюю на 158 млрд грн. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

В результате доля отечественного вооружения и техники в общем объеме закупок увеличилась до 71,4% против 44,1% за аналогичный период 2024 года.

Лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем. Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского.

Среди главных задач нового министра обороны – дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.

"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", — отметил Владимир Зеленский.

Также среди приоритетов – подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Также издание "Комментарии" сообщало – главное управление разведки Минобороны Украины показало, как военные разведчики применяют на фронте наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также уничтожения личного состава и укрытий противника. В частности, применение невидимого и сокрушительного оружия было продемонстрировано на Торецком и Покровском направлениях.



