Разведчики показали наземный дрон с гранатометом и как именно он уничтожает оккупантов (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как военные разведчики применяют на фронте наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также уничтожения личного состава и укрытий противника. В частности, применение невидимого и сокрушительного оружия было продемонстрировано на Торецком и Покровском направлениях.
Разведчики показали наземный дрон с гранатометом и как именно он уничтожает окупантов (ВИДЕО)
Отмечается, что бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов — малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов.
На видео – уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.
Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом — боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. В настоящее время система проходит адаптацию к боевым условиям.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Враг стремится оттянуть украинские резервы из Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".
В Telegram-канале он рассказал о новой атаке противника. "Россияне открыли еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов из Купянского направления", – отметил Бунятов.
По его словам, ситуация для украинских защитников остается сложной, ведь большая протяженность границы позволяет российской армии действовать подобным образом почти по всей линии.