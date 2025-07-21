Разведчики показали наземный дрон с гранатометом и как именно он уничтожает оккупантов (ВИДЕО)

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как военные разведчики применяют на фронте наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также уничтожения личного состава и укрытий противника. В частности, применение невидимого и сокрушительного оружия было продемонстрировано на Торецком и Покровском направлениях.

Разведчики показали наземный дрон с гранатометом и как именно он уничтожает окупантов (ВИДЕО)

Отмечается, что бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов — малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов.

На видео – уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом — боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. В настоящее время система проходит адаптацию к боевым условиям.

" Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV -дронов, горючего и провизии на передовую – без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях ", – отмечают в ГУР МОУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Враг стремится оттянуть украинские резервы из Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".

В Telegram-канале он рассказал о новой атаке противника. "Россияне открыли еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов из Купянского направления", – отметил Бунятов.

По его словам, ситуация для украинских защитников остается сложной, ведь большая протяженность границы позволяет российской армии действовать подобным образом почти по всей линии.