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Минобороны РФ заявило об ударе по трем установкам HIMARS

Россия утверждает, что после удара в Сумской области уничтожила две установки HIMARS и одну повредила.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

Министерство обороны России опубликовало видео с якобы ударом по трем пусковым установкам HIMARS в Украине. По их информации, атака была осуществлена в Сумской области. Минобороны Украины и Генштаб ВСУ не комментировали ситуацию.

Минобороны РФ заявило об ударе по трем установкам HIMARS

РСЗВ HIMARS. Фото из открытых источников

Минобороны РФ утверждает, что после удара в Сумской области якобы были поражены три пусковые установки HIMARS. Российское министерство также указывает, что после атаки две установки HIMARS были уничтожены полностью, а одна получила повреждения.

Минобороны РФ заявило об ударе по трем установкам HIMARS - фото 2

Заявлен Минобороны РФ как удар по HIMARS в Украине

На обнародованных кадрах Минобороны РФ видна атака россиян по объектам. Однако неизвестно, когда это произошло, а также, действительно ли был нанесен удар по находившимся на относительно открытой местности элементам РСЗО HIMARS.

Минобороны РФ заявило об ударе по трем установкам HIMARS - фото 3

Заявлен Минобороны РФ как удар по HIMARS в Украине

Отметим, что россияне периодически публикуют видео и фото с якобы попаданием по западной технике на войне в Украине. Однако после детального разбора материалов эксперты указывают, что российские войска часто тратят дорогие боеприпасы на макеты, а не на настоящую технику.

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня. Она предназначена для поражения разных целей, таких как артиллерия, средства ПВО, склады боеприпасов и скопление живой силы противника. HIMARS обладает высокой точностью и дальностью стрельбы, что позволяет ей эффективно поражать цели на большом расстоянии. Благодаря своей мобильности она может быстро менять позиции, усложняя задачи для противника. По состоянию на 2024 год Украина имеет около 40 установок HIMARS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутатка Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина получила надувные макеты истребителей F-16, которые могут использоваться для манипуляций на войне.



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