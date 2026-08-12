Минобороны РФ отчиталось о захвате села на Харьковщине, которого не существует 30 лет

В Министерстве обороны России заявили о якобы захвате села Щербаковка в Харьковской области. Однако этого населенного пункта уже почти 30 лет не существует. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там отметили, что российские пропагандистские ресурсы активно распространяют заявление Минобороны РФ о "взятии" Щербаковки.

В России заявили о захвате несуществующего села в Харьковской области

По данным ЦПИ, село Щербаковка было официально ликвидировано в 1997 году. Причиной стало то, что в тот момент в населенном пункте уже не осталось жителей. Соответственно, на 2026 год Щербаковка не является населенным пунктом Украины.

В Центре противодействия дезинформации назвали этот случай очередным примером российской пропаганды, пытающейся создать впечатление постоянного продвижения армии РФ на фронте.

"Пропаганда РФ пытается создавать иллюзию постоянного успешного наступления российских войск по всем направлениям", — подчеркнули в ЦПИ.

В то же время, подобные сообщения уже не впервые появляются в российских официальных сводках. В ЦПИ напомнили, что представители российского Генштаба и Минобороны неоднократно заявляли о захвате украинских городов и поселков, хотя эти утверждения не соответствовали реальной ситуации на фронте. В частности, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее заявлял о якобы полном захвате Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Украинская сторона эти заявления опровергала.

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