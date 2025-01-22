Минобороны предоставило разрешение на использование авиакомплекса Poseidon

Министерство обороны Украины официально внесло в реестр беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разрешив его использование в подразделениях Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: mod.gov.ua

В Минобороны отметили, что дроны снабжены электродвигателями и современной системой навигации.

Особенностью Poseidon является способность работать при температуре от -20°C до 45°C, выдерживая сильные порывы ветра. Аккумуляторы беспилотника снабжают несколько часов непрерывной работы. Кроме того, беспилотный аппарат может выполнять задачи на высотах, недостижимых для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника. Это делает его незаменимым инструментом в исполнении разведывательных и боевых миссий.

"Эти беспилотные аппараты могут выполнять задачи на высоте, недостижимой для большинства средств противовоздушной обороны противника", – заявил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

За последний год Министерство обороны Украины активно работало над обновлением и модернизацией техники. В 2024 году в эксплуатацию было допущено более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Кроме дронов, в списке появились бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр" и бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Эти машины отечественного производства были разработаны для выполнения широкого спектра задач, включая поддержку подразделений на поле боя, перевозки военных и оборудования.

"Комментарии" уже писали, что военнослужащие, вступающие в Сил обороны через рекрутинговые центры, чаще всего выбирают вакансии в таких сферах, как беспилотники, водительские специальности и стрелковые направления. Такую информацию обнародовало Министерство обороны.