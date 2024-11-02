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Минобороны планирует привлекать ветеранов, женщин и лиц с инвалидностью к разминированию территорий

После обучения ветераны, женщины и люди с инвалидностью будут работать над анализом снимков со спутников и дронов для создания карт минных полей.

сегодня, 22:15
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Автор:
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Slava Kot

Министерство обороны Украины пытается сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа к разминированию для различных групп населения, в частности ветеранов, женщин, людей с инвалидностью и тех, кто пострадал от взрывоопасных предметов.

Минобороны планирует привлекать ветеранов, женщин и лиц с инвалидностью к разминированию территорий

Разминирование территорий. Фото из открытых источников

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский во время семинара "Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности" рассказал о создании равного доступа к разминированию.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", – сказал Шуварский.

Программа ООН по привлечению людей с инвалидностью к очистке и разминированию территорий имеет определенные успехи. Первые четыре украинца, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust и начали работать над анализом снимков со спутников и дронов для создания карт минных полей. Они получили работу через месяц после прохождения учебного курса. Также в программу будут привлекаться ветераны, женщины и люди с инвалидностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН рассказали, сколько лет может пойти на полное разминирование Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заключен первый договор на разминирование агроземель.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/11/02/veteraniv-ta-osib-z-invalidnistyu-zaluchatimut-do-ochishhennya-j-rozminuvannya-teritorij
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