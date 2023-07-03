Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением (ВИДЕО)

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Slava Kot
Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением
Министерство обороны Украины опубликовало видео, в котором предупредило потенциальных российских туристов держаться как можно дальше от крымских пляжей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны.
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Минобороны выложило ролик, где в начале видео нарезки из фильмов с отдыхающими на пляжах, а также с разных вечеринок. Однако впоследствии они сменяются кадрами со взрывами в Крыму. На одном из кадров появляется российская туристка, ставшая популярным мемом благодаря фразе: "Вообще не хочу уезжать из Крыма".
Просмотреть видеоролик с предупреждением от Минобороны для туристов в Крыму можно ниже:
Пользователям соцсетей понравился видеоролик, набравший более 2 млн просмотров.
Другие пытались найти здесь какие-то намеки на оружие.
Большинство пользователей хвалят ВСУ и желают побед Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Данилов дал совет россиянам, живущим в Крыму.
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