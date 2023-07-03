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Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением (ВИДЕО)

Более 2 млн пользователей просмотрели обращение Минобороны Украины к туристам в Крыму.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением (ВИДЕО)

Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением

Министерство обороны Украины опубликовало видео, в котором предупредило потенциальных российских туристов держаться как можно дальше от крымских пляжей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны.


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Минобороны выложило ролик, где в начале видео нарезки из фильмов с отдыхающими на пляжах, а также с разных вечеринок. Однако впоследствии они сменяются кадрами со взрывами в Крыму. На одном из кадров появляется российская туристка, ставшая популярным мемом благодаря фразе: "Вообще не хочу уезжать из Крыма".

"Мы предупреждали вас прошлым летом, чтобы вы держались как можно дальше от Крыма. Наш сезонный прогноз предусматривает штормовую погоду", — предупреждает Министерство обороны Украины.

Просмотреть видеоролик с предупреждением от Минобороны для туристов в Крыму можно ниже:

Пользователям соцсетей понравился видеоролик, набравший более 2 млн просмотров.

"Возможно, россияне изобрели фермы троллей, но украинцы троллят гораздо лучше их!", — пишет Карел Кислих из Лондона.

Другие пытались найти здесь какие-то намеки на оружие.

"StormShadow", – коротко написала американская журналистка Луиз Мэнш, указывая на британские ракеты, которые недавно получила Украина.

Большинство пользователей хвалят ВСУ и желают побед Украины.

"Совершенно блестяще. Больше оружия и большая дальность, чтобы меньше пролилось украинской крови", – пишет пользователь из Ирландии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Данилов дал совет россиянам, живущим в Крыму.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1675520563073220610
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