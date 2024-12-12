Минобороны готовит для 18-25-летних мотивационные контракты и сумасшедшие выплаты

Мужчин, не достигших официально установленного мобилизационного возраста, 18-25 лет, планируют стимулировать к добровольному вступлению в ряды ВСУ путем введения системы мотивационных контрактов. Как сообщили "Главкому" источники в Генеральном штабе ВСУ, условия таких контрактов сейчас разрабатываются в Министерстве обороны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По предварительной информации, молодым мужчинам 18-25 лет будут предлагать подписать контракт сроком на один год (полуторамесячное прохождение базовой общевойсковой подготовки, то есть пребывание в учебном центре, будет входить в этот срок). Молодых добровольцев планируют обеспечить на старте службы значительную сумму "подъемных" выплат. По некоторым данным, сейчас оговаривается сумма в 500 тыс. грн. Кроме того, они будут получать боевые выплаты и крупный социальный пакет, в частности бесплатное обучение в вузах после службы, льготные кредиты и т.д.

Впрочем, для того чтобы мотивационный контракт стал реальностью, Верховная Рада должна внести изменения по меньшей мере в шесть законов.

В Генеральном штабе ВСУ также напоминают, что с 1 января 2025 г., согласно т. н. "мобилизационным" законом, в Украине отменяется срочная служба, молодые люди домобилизационного возраста должны пройти базовую военную службу сроком полгода или пройти базовую общевойсковую подготовку (студенты высших учебных заведений могут ее получить на военной кафедре своих вузов).

К слову, в течение ноября более 6 тыс. военных, ранее самовольно покинувших часть, добровольно вернулись на службу, сообщили "Главкому" в Генеральном штабе. В Генштабе уверены, что количество таких возвратов будет расти.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как военным на фронте помогают получать больше энергии для тяжелых боев.