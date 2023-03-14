Министр обороны Венгрии назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине

Глава министерства обороны Венгрии заявил, что Украина не может самостоятельно решать свою судьбу. Кристоф Шалай-Бобровницкий считает, что без решения США не будет мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Index.



Глава Минобороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий. Фото из открытых источников

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Не только у Виктора Орбана есть альтернативные взгляды на войну в Украине, которые близки к российским нарративам. За скандальными заявлениями был замечен и министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий. В правительстве Венгрии несколько раз отмечали необходимость мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном о завершении войны в Украине. В интервью для издания Index, политика спросили, где в этой формуле Киев? Шалай-Бобровницкий отметил, что Украина — жертва формулы и не может самостоятельно решить свою судьбу, а решение о мире зависит от Соединенных Штатов.

"Украина не может сама решать свою судьбу, ее решают другие. Без решения США мира не будет – это сегодня все знают", – уверяет Шалай-Бобровницкий.

Глава министерства обороны считает, что США затягивает войну посылая оружие Украине для защиты своих территорий от российской агрессии. По мнению Шалай-Бобровницкого, такие действия могут втянуть Европу в войну. Также министра обороны спросили, изменит ли Венгрия свое решение не поставлять оружие в Украину.

"Это гора, которую невозможно сдвинуть. Если бы кто-то это разрушил, все бы рухнуло. Венгрия не снабжает Украину оружием и не участвует в войне. Если бы мы снабжали оружием, мы бы способствовали не миру, а продолжению боевых действий", — считает венгерский политик. .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Шалай-Бобровницкий назвал единственного союзника Венгрии в Европе, также выступающего за мир.

Также "Комментарии" писали об Орбане, заговорившем о третьей мировой войне из-за событий в Украине.