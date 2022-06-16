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Министр обороны США Остин рассказал, какое именно вооружение и сколько получит Украина

Украина получит артиллерию, тяжелое оружие и авиацию от партнеров

16 июня 2022, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна
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15 июня состоялось заседание контактной группы из представителей около 50 стран или так называемый Рамштайн-3. Результаты заседания оптимистичны. В ближайшее время Украина получит для защиты своих территорий некоторое вооружение. Об этом пишет военный эксперт Олег Жданов.

Министр обороны США Остин рассказал, какое именно вооружение и сколько получит Украина

фото Генерального штаба ВСУ

По словам министра обороны США Ллойда Остина, из США привезут 18 единиц 155-мм гаубиц; 36 тысяч 155-мм снарядов; 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц; дополнительные снаряды к HIMARS; четыре автомобиля для ремонта техники; две системы береговой охраны с современной модификацией ракет Harpoon; а также тысячи защищенных радиостанций, оптических устройств, тепловизоров и т.д.

Среди военной помощи от стран Европы Украина ожидает от Германии также три РСЗО Mars, от Словакии вертолеты Ми-17, от Канады, Польши, Нидерландов поставки артиллерии. О количестве пока не сообщается.

США также предоставит еще один пакет помощи на сумму 650 миллионов долларов, что он будет включать не разглашают, но средства будут направлены на нужды нашей армии.

Кроме того, США будет предоставлять Украине по 1,5 млрд долларов в месяц в течение четырех-пяти месяцев.

"Растущее число участников этой группы является свидетельством влияния, которое она имеет на местах, и я рад, что к нам присоединились несколько новых стран, в том числе Эквадор, Грузия и Молдова. С тех пор как контактная группа впервые собралась три месяца назад, мы получили огромный импульс для пожертвований и доставки военной помощи. И после этой встречи мы не просто будем поддерживать эту динамику, мы будем двигаться еще быстрее и работать еще сильнее", — написал Остин в Твиттер.

Эксперт говорит, что первые военнослужащие завершают обучение на M142 HIMARS за границей, их скоро заменит вторая группа наших военных. То есть можно сделать вывод, что до конца июня первые единицы РСЗО привезут в Украину, по предварительным данным это четыре единицы. А вот следующая партия будет насчитывать 8 единиц. В Пентагоне заверили, что передача Украине HIMARS — это только начало, пишет Олег Жданов.

Как писал портал "Комментарии", РСЗО HIMARS скоро доставят в Украину, ведь обучение наших военных завершено.



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Источник: https://twitter.com/SecDef/status/1537297914363621376/ https://t.me/ZhdanovChannel
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