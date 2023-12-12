Министр обороны США Ллойд Остин объяснил в чем ошибается Путин в войне в Украине

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Slava Kot
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президенту России Владимиру Путину не удастся продержаться дольше Украины и США в войне. По словам американского генерала Путин в этом вопросе ошибается.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, министр обороны Ллойд Остин выступил с речью, в которой заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять российской агрессии. По словам главы Пентагона, США должны противостоять агрессии Кремля, иначе другие страны могут стать агрессорами, что создаст еще больший хаос и кровопролитие в мире.
Американский генерал объяснил, что США будут противостоять агрессивной России Путина, чтобы дать знак другим странам мира, что они не могут решать, каким странам существовать, а которых можно атаковать и уничтожать.
Подобную позицию высказал и Владимир Зеленский, который считает, что Путин не остановится на оккупации украинских территорий и продолжит агрессию на другие страны, если его не заставить проиграть в войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий генерал озвучил тревожные слова о войне с Россией.
Также "Комментарии" писали о Путине, сделавшем заявление о будущем Украины и России.
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