Министр обороны США Ллойд Остин объяснил в чем ошибается Путин в войне в Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президенту России Владимиру Путину не удастся продержаться дольше Украины и США в войне. По словам американского генерала Путин в этом вопросе ошибается.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, министр обороны Ллойд Остин выступил с речью, в которой заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять российской агрессии. По словам главы Пентагона, США должны противостоять агрессии Кремля, иначе другие страны могут стать агрессорами, что создаст еще больший хаос и кровопролитие в мире.

"Несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин все еще верит, что он может продержаться дольше Украины и Америки, но он ошибается", — заявил Ллойд Остин.

Американский генерал объяснил, что США будут противостоять агрессивной России Путина, чтобы дать знак другим странам мира, что они не могут решать, каким странам существовать, а которых можно атаковать и уничтожать.

Подобную позицию высказал и Владимир Зеленский, который считает, что Путин не остановится на оккупации украинских территорий и продолжит агрессию на другие страны, если его не заставить проиграть в войне в Украине.

"Его не удовлетворит только часть Украины или даже вся. Украина – это только ступенька для России, способ действовать, как старая империя. Путин должен проиграть, чтобы все остальные получили сообщения громко и четко", — сказал Зеленский в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий генерал озвучил тревожные слова о войне с Россией.

Также "Комментарии" писали о Путине, сделавшем заявление о будущем Украины и России.