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Министр обороны Сингапура заявил, что США использует в Украине F-35: в Пентагоне отреагировали

В Минобороны США отреагировали на информацию из Сингапура, что американские истребители F-35 патрулируют воздушное пространство во время войны в Украине.

сегодня, 14:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен утверждает, что американские истребители F-35 находились в воздушном пространстве Украины. По его мнению, США таким образом наблюдают за перемещением российских войск на территории Украины. В Пентагоне отреагировали.

Министр обороны Сингапура заявил, что США использует в Украине F-35: в Пентагоне отреагировали

Истребители F-35. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен сделал неожиданное заявление, указав, что США развернули специальную разведывательную миссию и с помощью истребителей F-35 проводят наблюдение за передвижением российской армии на войне в Украине.

На такие заявления быстро отреагировал Пентагон и опроверг их.

"Я могу подтвердить, что американские истребители F-35 не летают в Украине", — сказал спикер Минобороны США.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО увеличило присутствие своих войск в Восточной Европе. Кроме того, альянс использует истребители F-35 для разведывательных миссий и патрулирования воздушного пространства вокруг Калининграда, однако находясь в своей зоне контроля.

США, Великобритания и Дания также проводят обучение для украинских пилотов на самолетах F-16. Кроме того, в других странах НАТО проходит обучение персонала обслуживания этих самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, может ли Украина использовать западные истребители F-16 для ударов по России. По его словам, Украина имеет право отвечать на российскую агрессию и использовать истребители для ударов по РФ, однако разрешение на это зависит от стран поставщиков F-16.

Также "Комментарии" писали, что Франция подняла в атмосферу истребители для перехвата российского военного самолета.



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Источник: https://bnnbreaking.com/conflict-defence/military/pentagon-denies-singapore-defense-ministers-claims-of-f-35-reconnaissance-over-ukraine
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