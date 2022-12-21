Министр обороны РФ назвал количество российских солдат, воевавших в Украине

Во время заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, сколько российских военных получили реальный боевой опыт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

21 декабря президент России Владимир Путин созвал заседание коллегии Минобороны . Во время выступления Путин наметил планы на будущее, подвел итоги 2022 года и предоставил слово министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Руководитель российской армии отметил, что во время мобилизации возникли определенные проблемы, так как такая процедура не проводилась со времен Второй мировой войны, которую Шойгу называет "Великой Отечественной".

Также руководитель российскими войсками озвучил цифру, количество российских солдат РФ, получивших боевой опыт в Украине.

"Боевой опыт получили 250 тыс. кадровых военнослужащих", – уверяет министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Таким образом, по словам Шойгу, можно сделать вывод, что в Украине воевало 250 тыс. российских военных. Вероятно, в этой оценке не учтены военные от группы Вагнера и других частных компаний. Однако интересно, что по данным Генштаба за 10 месяцев ВСУ смогли уничтожить почти 100 тыс. россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский министр обороны назвал причину, почему страны Запада поддерживают Украину в войне против Российской Федерации.



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