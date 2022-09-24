Министерство реинтеграции назвало 8 стран, приславших представителей на псевдореферендум России в Украине

23 сентября войска Российской Федерации начали проводить референдум на временно оккупированных украинских территориях. В качестве наблюдателей приехали представители восьми стран. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем официальном сайте.



Минреинтеграции назвало 8 стран, приехавших на референдум России. Фото с открытых источников

Российская Федерация пытается узаконить псевдореферендум, который решила быстро провести на временно оккупированных территориях Украины. Для легализации опроса среди местных жителей о присоединении оккупированных территорий к России были приглашены представители нескольких стран.

По информации Министерства реинтеграции, список стран, привлеченных к наблюдению за референдумом выглядит так: Беларусь, Египет, ЮАР, Того, Венесуэла, Уругвай, Бразилия и Сирия.

Эти страны представляют четыре континента. Не приехали наблюдать только из Австралии и Северной Америки.

Министерство реинтеграции Украины сообщает, что подобные действия стран являются своеобразным коллективным преступлением против украинского государства. Также государственное учреждение напомнило, что все выборы, опросы и референдумы незаконны на временно оккупированных территориях Украины.

В конце украинское ведомство подчеркнуло, что ответственности за подобные преступные действия не удастся избежать.

Ранее "Комментарии" сообщал, что РФ приступила к проведению "референдума" на оккупированной территории. Пока известно, что опрос о присоединении украинских территорий к России продлится до 27 сентября.

Также "Комментарии" упоминали о седьмом пункте указа о мобилизации в Российской Федерации.





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