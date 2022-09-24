logo

BTC/USD

19092.13

ETH/USD

1339.94

LTC/USD

55.09

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Министерство реинтеграции назвало 8 стран, приславших представителей на псевдореферендум России в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Министерство реинтеграции назвало 8 стран, приславших представителей на псевдореферендум России в Украине

Несколько стран прислали своих представителей на оккупированные территории для наблюдения за псевдореферендумом

сегодня, 23:19
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

23 сентября войска Российской Федерации начали проводить референдум на временно оккупированных украинских территориях. В качестве наблюдателей приехали представители восьми стран. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем официальном сайте.

Министерство реинтеграции назвало 8 стран, приславших представителей на псевдореферендум России в Украине

Минреинтеграции назвало 8 стран, приехавших на референдум России. Фото с открытых источников

Российская Федерация пытается узаконить псевдореферендум, который решила быстро провести на временно оккупированных территориях Украины. Для легализации опроса среди местных жителей о присоединении оккупированных территорий к России были приглашены представители нескольких стран.

По информации Министерства реинтеграции, список стран, привлеченных к наблюдению за референдумом выглядит так: Беларусь, Египет, ЮАР, Того, Венесуэла, Уругвай, Бразилия и Сирия.

Эти страны представляют четыре континента. Не приехали наблюдать только из Австралии и Северной Америки.

Министерство реинтеграции Украины сообщает, что подобные действия стран являются своеобразным коллективным преступлением против украинского государства. Также государственное учреждение напомнило, что все выборы, опросы и референдумы незаконны на временно оккупированных территориях Украины.

В конце украинское ведомство подчеркнуло, что ответственности за подобные преступные действия не удастся избежать.

Ранее "Комментарии" сообщал, что РФ приступила к проведению "референдума" на оккупированной территории. Пока известно, что опрос о присоединении украинских территорий к России продлится до 27 сентября.

Также "Комментарии" упоминали о седьмом пункте указа о мобилизации в Российской Федерации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minre.gov.ua/news/spilnyky-zlochynu-takozh-zlochynci-i-vony-budut-pokarani
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!