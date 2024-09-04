logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Львову
commentss НОВОСТИ Все новости

Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Львову

Минобороны России заявили, что нанесли удар по "предприятиям оборонно-промышленного комплекса" Украины во Львове.

сегодня, 13:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

4 сентября Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. От российских ударов по Львову повреждено более 50 домов, десятки гражданских получили ранения, еще семь погибли. В Министерство обороны РФ прокомментировали удар по Львову.

Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Львову

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

В Минобороны РФ цинично заявили, что нанесли удар "высокоточным оружием" по "военным объектам" во Львове.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. Цели поражены", — заявили в Минобороны РФ.

4 сентября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после российского удара по городу есть попадание в жилые дома. По его словам, повреждено более 50 домов, в том числе семь памятников архитектуры местного значения.

Всего во Львове от российской ракетной атаки пострадали почти 50 человек, попавших в больницы. Из них 11 находятся в критическом состоянии. Также известно о семи погибших, среди них трое детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на трагический инцидент во Львове отреагировал украинский лейтенант Андрей Коваленко, раскритиковавший Запад за их позицию по поводу войны в Украине. Как объясняет военный, Россия убивает гражданских, а западные партнеры продолжают говорить, что не нужно усиливать эскалацию.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости