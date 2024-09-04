Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Львову

4 сентября Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. От российских ударов по Львову повреждено более 50 домов, десятки гражданских получили ранения, еще семь погибли. В Министерство обороны РФ прокомментировали удар по Львову.



Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

В Минобороны РФ цинично заявили, что нанесли удар "высокоточным оружием" по "военным объектам" во Львове.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. Цели поражены", — заявили в Минобороны РФ.

4 сентября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после российского удара по городу есть попадание в жилые дома. По его словам, повреждено более 50 домов, в том числе семь памятников архитектуры местного значения.

Всего во Львове от российской ракетной атаки пострадали почти 50 человек, попавших в больницы. Из них 11 находятся в критическом состоянии. Также известно о семи погибших, среди них трое детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на трагический инцидент во Львове отреагировал украинский лейтенант Андрей Коваленко, раскритиковавший Запад за их позицию по поводу войны в Украине. Как объясняет военный, Россия убивает гражданских, а западные партнеры продолжают говорить, что не нужно усиливать эскалацию.



Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной.