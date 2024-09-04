Министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Львову

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Slava Kot
4 сентября Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. От российских ударов по Львову повреждено более 50 домов, десятки гражданских получили ранения, еще семь погибли. В Министерство обороны РФ прокомментировали удар по Львову.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Фото из открытых источников
В Минобороны РФ цинично заявили, что нанесли удар "высокоточным оружием" по "военным объектам" во Львове.
4 сентября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после российского удара по городу есть попадание в жилые дома. По его словам, повреждено более 50 домов, в том числе семь памятников архитектуры местного значения.
Всего во Львове от российской ракетной атаки пострадали почти 50 человек, попавших в больницы. Из них 11 находятся в критическом состоянии. Также известно о семи погибших, среди них трое детей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на трагический инцидент во Львове отреагировал украинский лейтенант Андрей Коваленко, раскритиковавший Запад за их позицию по поводу войны в Украине. Как объясняет военный, Россия убивает гражданских, а западные партнеры продолжают говорить, что не нужно усиливать эскалацию.
Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Путин не идет на переговоры с Украиной.
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