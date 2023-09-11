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Милли сделал заявление о войне в Украине, отметив, что подобного он еще не видел

Марк Милли признал, что несмотря на большой боевой опыт, подобные боевые действия, с такой интенсивностью, он видит впервые

11 сентября 2023, 16:15
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Кравцев Сергей
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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли находится на постоянной связи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, созваниваясь с ним минимум один раз в неделю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале журналистов "CBSNews".

Милли сделал заявление о войне в Украине, отметив, что подобного он еще не видел

Марк Милли. Фото: из открытых источников

"Я разговариваю с ним (Ред. – Залужным) каждую неделю, иногда два, три раза в неделю", — заявил Милли.


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По его словам, несмотря на большой боевой опыт, подобные боевые действия, с такой интенсивностью, он видит впервые. Милли отметил, что он в жизни многое повидал. И за свои годы он участвовал во многих перестрелках, его несколько раз взрывали на транспортных средствах – на минах, самодельных взрывных устройствах и РПГ, но, признается американский генерал, ранее он никогда не видел боев до такой степени интенсивности.

Марк Милли также признал, что многие люди не только в Украине, но и на Западе, которые хорошо знают военное дело предполагали, что контрнаступление Украины будет продвигаться намного быстрее, чем есть в реальности. Никто не думал встретить такое ожесточенное сопротивление российских захватчиков на оккупированных украинских территориях юга и востока.

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/gen-mark-milley-on-seeing-through-the-fog-of-war-in-ukraine/?fbclid=IwAR1KK0ZEWk-htupun9dJV4Eog5IW2vyyX1d0VAiTNzzqffe9yFxAOnShgcw
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