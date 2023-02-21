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Михаил Подоляк отреагировал на выступление Путина, намекнув на конец для диктатора

Украинский политик отреагировал на выступление президента России Владимира Путина, намекнув, что время диктатора истекает.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин выступил с затяжной речью на федеральном собрании, где основной темой является война в Украине и ситуация в России. На речь президента РФ отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк отреагировал на выступление Путина, намекнув на конец для диктатора

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Российский президент Владимир Путин спланировал свое выступление перед годовщиной вторжения в Украину, где объяснил, почему начал войну. Также тоталитарный лидер русской Федерации постоянно рассказывал о внешних угрозах РФ, в частности теории сговора о нацистах. На речь Путина отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, считающий, что российский президент показал растерянность во время своего выступления.


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"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Он подчеркнул, что РФ находится в "таежном тупике", перспективных решений нет и не будет", — пишет Подоляк и добавляет, что президент РФ повсюду видит "нацистов, марсиан и теории заговора".

В конце сообщения Михаил Подоляк использовал латинское выражение Sic transit gloria mundi, которое переводится как "так проходит мирская слава". Таким образом советник главы Офиса президента намекнул, что время Путина подходит к концу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции из Российской Федерации на приезд Джо Байдена в Украину. российский депутат обвинил президента Соединенных Штатов в провокации.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, рассказывающих о том, как Российская Федерация планировала медленно аннексировать территорию Беларуси и включить ее в состав РФ.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1627971468427501568
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