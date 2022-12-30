logo

BTC/USD

16557.36

ETH/USD

1195.34

LTC/USD

67.78

USD/UAH

40.65

EUR/UAH

42.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Международный свет: Кубраков рассказал как с генераторами помогают Украине из-за границы
commentss НОВОСТИ Все новости

Международный свет: Кубраков рассказал как с генераторами помогают Украине из-за границы

В Украину привезли около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций

сегодня, 17:59
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры собирает и систематизирует потребности регионов в генераторах и координирует международную помощь по этому направлению. В декабре от правительств государств и неправительственных организаций выделено около 5 тыс. генераторов для обеспечения гуманитарных нужд, пишут "Комментарии".

Международный свет: Кубраков рассказал как с генераторами помогают Украине из-за границы

В Украину регулярно поступают генераторы из разных стран мира

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. Мир солидарен с украинским народом и помогает пройти сложную зиму 2022-23. В течение декабря выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", — детализирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, над договоренностями по поставкам генераторов Правительство Украины работает совместно и слаженно. Представители Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения Украины провели масштабную основательную работу с Правительствами многих стран и международными неправительственными организациями.

Генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования. Выделение электрического оборудования произошло при содействии и сотрудничестве European Commission, Emergency Response Coordination Centre – ERCC.

Как писали "Комментарии" – Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!