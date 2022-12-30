Международный свет: Кубраков рассказал как с генераторами помогают Украине из-за границы

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры собирает и систематизирует потребности регионов в генераторах и координирует международную помощь по этому направлению. В декабре от правительств государств и неправительственных организаций выделено около 5 тыс. генераторов для обеспечения гуманитарных нужд, пишут "Комментарии".



В Украину регулярно поступают генераторы из разных стран мира

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. Мир солидарен с украинским народом и помогает пройти сложную зиму 2022-23. В течение декабря выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", — детализирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, над договоренностями по поставкам генераторов Правительство Украины работает совместно и слаженно. Представители Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения Украины провели масштабную основательную работу с Правительствами многих стран и международными неправительственными организациями.

Генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования. Выделение электрического оборудования произошло при содействии и сотрудничестве European Commission, Emergency Response Coordination Centre – ERCC.

Как писали "Комментарии" – Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA.

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