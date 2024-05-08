Международные эксперты обнародовали неожиданные выводы по применению химического оружия на войне в Украине

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отреагировали на обвинения Украины в применении Россией химического оружия в войне, а также на подобные заявления со стороны РФ. Согласно заявлению спикера ОЗХО информация от обеих стран по использованию химического оружия "недостаточно обоснована".



В ВСУ заявили, что Россия использует химическое оружие. Фото из открытых источников

Секретариат Организации по запрещению химического оружия занимается делами о возможности применения химического оружия на войне в Украине с февраля 2022 года. По их данным информация, предоставленная Украиной и Россией по применению химического оружия, является "недостаточно обоснованной". Такое заявление объяснили в ОЗХО тем, что все химическое оружие было уничтожено в прошлом году.

"Уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было достигнуто в июле 2023 года под строгим контролем Секретариата ОЗХО", — говорится в отчете ОЗХО за 7 мая 2024 года.

Однако в ОЗХО добавили, что "это не значит, что химического оружия больше не существует", а ситуация в Украине вызывает беспокойство.

Напомним, что США подтвердили использование запрещенных химических веществ российской армией на войне в Украине. Командование ВСУ зафиксировало по состоянию на март 2024 года 1068 случаев использования химического оружия россиянами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на обвинения США в использовании российскими силами на войне в Украине химического оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Государственном департаменте США окончательно ответили, будет ли Вашингтон отправлять американскую армию на войну в Украину для противостояния российским силам.