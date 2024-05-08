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Международные эксперты обнародовали неожиданные выводы по применению химического оружия на войне в Украине

Организация по запрету химического оружия опубликовала заявление по поводу сообщений о применении химического оружия на войне в Украине.

сегодня, 10:11
Автор:
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Slava Kot
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В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отреагировали на обвинения Украины в применении Россией химического оружия в войне, а также на подобные заявления со стороны РФ. Согласно заявлению спикера ОЗХО информация от обеих стран по использованию химического оружия "недостаточно обоснована".

Международные эксперты обнародовали неожиданные выводы по применению химического оружия на войне в Украине

В ВСУ заявили, что Россия использует химическое оружие. Фото из открытых источников

Секретариат Организации по запрещению химического оружия занимается делами о возможности применения химического оружия на войне в Украине с февраля 2022 года. По их данным информация, предоставленная Украиной и Россией по применению химического оружия, является "недостаточно обоснованной". Такое заявление объяснили в ОЗХО тем, что все химическое оружие было уничтожено в прошлом году.

"Уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было достигнуто в июле 2023 года под строгим контролем Секретариата ОЗХО", — говорится в отчете ОЗХО за 7 мая 2024 года.

Однако в ОЗХО добавили, что "это не значит, что химического оружия больше не существует", а ситуация в Украине вызывает беспокойство.

Напомним, что США подтвердили использование запрещенных химических веществ российской армией на войне в Украине. Командование ВСУ зафиксировало по состоянию на март 2024 года 1068 случаев использования химического оружия россиянами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на обвинения США в использовании российскими силами на войне в Украине химического оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Государственном департаменте США окончательно ответили, будет ли Вашингтон отправлять американскую армию на войну в Украину для противостояния российским силам.



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