Международное давление усиливается: NYT пишет, что все больше украинцев готово к переговорам с РФ

Большинство украинцев по-прежнему выступают против передачи любой территории России, но опросы общественного мнения и недавние заявления лидеров страны указывают на ощутимый сдвиг в сторону мирных переговоров. Вместо принципа "никакого соглашения никогда" теперь обсуждается возможность компромисса в будущем, пишет The New York Times.

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

"Все больше разочарованных украинцев, судя по всему, открываются идеи мира путем переговоров, даже несмотря на то, что они по-прежнему неясно понимают, что это значит", — говорится в статье.

Опрос, проведенный в середине июля, показал, что около 44% украинцев выступают за начало официальных переговоров с Россией. Другой опрос показал, что почти треть украинцев согласилась бы уступить часть территории России для прекращения войны, что есть более чем втрое больше, чем в прошлом году. В то же время, 55% участников этого опроса выступили против любых территориальных уступок.

На юге Украины, в регионах, наиболее пострадавших от войны, изменение отношения было особенно заметным. Более половины респондентов заявили, что либо поддерживают уступку по какой-то территории, либо не совсем уверены. Лишь 46% заявили, что выступают против любых уступок, тогда как год назад 86% жителей этих регионов (включая Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон и Одессу) заявили, что выступают против передачи любой территории России.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий пояснил, что главная причина смены настроений – неоправданные ожидания в прошлом году, когда надежды многих украинцев упали из-за задержки военной помощи от США.

В статье также отмечается, что международное давление на Украину и Россию для достижения какого-либо соглашения усиливается, хотя эксперты соглашаются, что ни одна из сторон не к этому готова, и барьеры на пути к какому-либо урегулированию остаются огромными.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что отдаст приказ о прекращении огня и вступит в переговоры с Украиной только в том случае, если Киев уйдет из регионов, на которые претендует Москва, но еще не полностью контролируется, и откажется от стремления вступить в НАТО . Однако в последние недели Кремль дал понять, что может вступить в переговоры, даже если Киев не выполнит июньские требования Путина. Западные чиновники и аналитики сомневаются, готов ли Путин действительно вести переговоры о чем-то другом, кроме мирного соглашения на его условиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявления о готовности Украины к мирным переговорам