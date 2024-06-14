Между Украиной и Западом уже возникают споры из-за F-16: СМИ узнали детали

Украина и ее западные союзники ведут дискуссии относительно скорости и масштаба подготовки пилотов истребителей F-16. В Киеве уже неоднократно уже обращались к партнерам с просьбой о расширении программы, однако союзники говорят, что украинские пилоты еще не готовы массово летать на F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, украинские чиновники говорят, что Украина имеет 30 пилотов, которые готовы начать обучение на этих самолетах, однако из-за недостаточного количества мест в учебных центрах в США и Дании они не могут этого сделать. Чиновники отметили, что им срочно нужно больше пилотов, которые будут готовы управлять самолетами, чтобы помочь противостоять российским оккупантам на поле боя.

Авторы материала отмечают, что американские чиновники придерживаются иного мнения. Они говорят, что самолеты будут прибывать траншами, а учебный центр в Аризоне может одновременно готовить только 12 пилотов.

"Когда они разворачивают эти возможности, вы хотите, чтобы они могли эффективно их использовать. F-16 не принесет пользы, если его уничтожат в первый же день", — объяснил анонимно один высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

В то же время представитель Минобороны опроверг заявление Украины о том, что 30 пилотов ждут начала обучения. По его словам, украинцы, которые находятся в очереди, имеют проблемы с английским языком и программой полетов.

"Количество тренировок на F-16 достаточно мизерное", — отметил чиновник.

Кроме того, западные официальные лица в Брюсселе сообщили, что Украине нужны не только пилоты, но и специалисты по техническому обслуживанию и инфраструктуре для их поддержки.

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