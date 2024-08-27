Как утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, предположительно, сейчас проходит активный процесс, когда заинтересованные стороны обсуждают переговорные позиции по прекращению войны в Украине.

Переговоры Украины и РФ

В частности, по его словам, на это указывает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди сначала 22 августа в Польшу, где он провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском. После чего заявил, что поддерживает "диалог и дипломатические усилия".

На следующий день после этого, напоминает нардеп, Моди уехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, где заявил о необходимости диалога и переговоров.

"Вчера Моде провел телефонный разговор с Байденом и обсудил с ним визит в Украину. Моде, опять же, отметил свою приверженность дипломатическому пути к миру", — отметил Гончаренко.

Кроме этого, уже 27 августа он поговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Видим достаточно интересную цепочку событий. Все указывает на то, что визит Моди в Киев был не просто так. А если принять во внимание дальнейшие звонки в Байден и Путин — можем предположить, что все стороны таким образом обмениваются своими переговорными позициями", — отметил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , российский диктатор Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моди и в ходе беседы дал принципиальную оценку "деструктивной линии" киевской власти и ее западным покровителям, заявили в пресс-службе Кремля. Там сообщают, что Путин ознакомил Моди с ключевым подходом РФ "относительно путей разрешения" украинского конфликта.





