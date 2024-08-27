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Ткачик Олеся
Как утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, предположительно, сейчас проходит активный процесс, когда заинтересованные стороны обсуждают переговорные позиции по прекращению войны в Украине.
Переговоры Украины и РФ
В частности, по его словам, на это указывает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди сначала 22 августа в Польшу, где он провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском. После чего заявил, что поддерживает "диалог и дипломатические усилия".
На следующий день после этого, напоминает нардеп, Моди уехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, где заявил о необходимости диалога и переговоров.
Кроме этого, уже 27 августа он поговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , российский диктатор Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моди и в ходе беседы дал принципиальную оценку "деструктивной линии" киевской власти и ее западным покровителям, заявили в пресс-службе Кремля. Там сообщают, что Путин ознакомил Моди с ключевым подходом РФ "относительно путей разрешения" украинского конфликта.
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