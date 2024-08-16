Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" заявил, что на данный момент оценка успешности операции Вооруженных Сил Украины на Курщине преждевременна.

Война в Украине

Киричевски отметил, что российские войска начали перемещать свои подразделения с восточного фронта еще до начала боевых действий на Курщине. Это обусловлено значительными логистическими сложностями, которые не позволяют быстро перебрасывать бригады по таким направлениям, как Волчанск, Покровское и Времен Яр. По его словам, это могло быть сделано с целью ослабления российских сил на востоке или же для предотвращения наступления на Сумщину. Однако, без подробных знаний о планах операции, трудно дать объективную оценку ее результативности.

Эксперт также подчеркнул, что война переходит в новый этап, и необходимо быть готовыми к любым возможным сценариям.

"С одной стороны, есть негативные новости о том, что россияне не останавливают движение на Покровском направлении. С другой стороны, генерал Москалев возглавил военную комендатуру Украины в Курской области. Сейчас россияне пытаются захватить больше территории на востоке, а мы пытаемся продвигаться на Курщине, чтобы потом перерезать их логистические коммуникации, которые им питают войска на Донбассе. То есть нам придется и дальше вести текущие боевые действия. наших военных планировщиков", — подчеркнул Киричевский. – подчеркнул Киричевский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не могут поверить в то, что украинское командование могло спланировать столь блестящую операцию в Курской области, поэтому там придумывают помощь от НАТО, МИ-6 или других западных спецслужб.



