logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Между Украиной и РФ началось финальное сражение: к чему готовятся Киев и Москва
commentss НОВОСТИ Все новости

Между Украиной и РФ началось финальное сражение: к чему готовятся Киев и Москва

Украина и РФ ведут финальное сражение и хотят выйти на переговоры в наиболее выгодном положении

сегодня, 16:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина настаивает на проведении второго саммита мира этой осенью, поскольку хочет предложить окончательную формулу завершения войны. Между тем, обе стороны конфликта — Украина и Россия — пытаются добиться максимальных успехов на поле боя, чтобы укрепить свои позиции для будущих мирных переговоров, сообщает The New York Times.

Между Украиной и РФ началось финальное сражение: к чему готовятся Киев и Москва

Война в Украине

По словам авторов публикации, нынешние дипломатические усилия Украины и ее партнеров направлены на то, чтобы помочь украинским войскам сформировать ситуацию на фронте в свою пользу. Это имеет большое значение, поскольку Кремль пока не проявляет особого желания вступать в переговоры, но может изменить свое мнение при изменении ситуации на поле боя.

Как отмечает издание, оживление дипломатических дискуссий по этой теме было отмечено после начала украинской операции в Курской области и усиления ударов по российским нефтяным объектам. Также продолжаются переговоры по возможному снятию ограничений на использование западных ракет для ударов по территории России.

Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития Украины Тимофей Милованов подчеркнул, что усиление военного потенциала Украины, в частности, способность наносить быстрые удары по стратегическим объектам нефтяной инфраструктуры РФ, может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Путин не верит ни в какую дипломатию; он просто играет в эту игру. Но я думаю, что он тоже хочет видеть доказательства. Знаете, принесите квитанции. Итак, есть ли у Украины возможности?" – отметил Милованов.

В свою очередь, Уильям Х. Макрейвен, американский адмирал в отставке, признался, что до начала украинской операции в Курской области считал лучшим сценарием для Украины перемирие с гарантиями безопасности от союзников и замороженными активами России. Однако после операции в Курщине его взгляд изменился, и он признал, что Украина получила новые возможности для переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Лавров заявил, что РФ готова урегулировать войну по дипломатическому пути.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2024/09/13/world/europe/ukraine-war-blinken-us-lammy.html
Теги:

Новости

Все новости