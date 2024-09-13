Между Украиной и РФ началось финальное сражение: к чему готовятся Киев и Москва

Украина настаивает на проведении второго саммита мира этой осенью, поскольку хочет предложить окончательную формулу завершения войны. Между тем, обе стороны конфликта — Украина и Россия — пытаются добиться максимальных успехов на поле боя, чтобы укрепить свои позиции для будущих мирных переговоров, сообщает The New York Times.

Война в Украине

По словам авторов публикации, нынешние дипломатические усилия Украины и ее партнеров направлены на то, чтобы помочь украинским войскам сформировать ситуацию на фронте в свою пользу. Это имеет большое значение, поскольку Кремль пока не проявляет особого желания вступать в переговоры, но может изменить свое мнение при изменении ситуации на поле боя.

Как отмечает издание, оживление дипломатических дискуссий по этой теме было отмечено после начала украинской операции в Курской области и усиления ударов по российским нефтяным объектам. Также продолжаются переговоры по возможному снятию ограничений на использование западных ракет для ударов по территории России.

Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития Украины Тимофей Милованов подчеркнул, что усиление военного потенциала Украины, в частности, способность наносить быстрые удары по стратегическим объектам нефтяной инфраструктуры РФ, может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Путин не верит ни в какую дипломатию; он просто играет в эту игру. Но я думаю, что он тоже хочет видеть доказательства. Знаете, принесите квитанции. Итак, есть ли у Украины возможности?" – отметил Милованов.

В свою очередь, Уильям Х. Макрейвен, американский адмирал в отставке, признался, что до начала украинской операции в Курской области считал лучшим сценарием для Украины перемирие с гарантиями безопасности от союзников и замороженными активами России. Однако после операции в Курщине его взгляд изменился, и он признал, что Украина получила новые возможности для переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Лавров заявил, что РФ готова урегулировать войну по дипломатическому пути.



