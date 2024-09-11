Между Украиной и РФ могут начаться прямые переговоры: что будут обсуждать в первую очередь

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Ткачик Олеся
Началась третья фаза подготовки к переговорам, которые должны состоятся в этом году, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, количество заявлений со всех сторон о таки начале переговоров – зашкаливает.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, операцией в Курской области Украина выбила у руководителей РФ тезис об "учитывании ситуации на земле", который они не смогут применять, потеряв контроль даже над небольшой площадью своей международно признанной территории.
По его мнению, люди чувствуют глубокую несправедливость по отношению к себе, наблюдая ежедневные коррупционные скандалы, которые ничем не заканчиваются и необходимость платить больше налогов, обогащение руководителей ТЦК и избиение людей на улице их подчиненными. Поэтому, говорит Арестович, дело не только в победе или проигрыше в войне, а в изменениях внутри самой страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский хочет завершить войну уже осенью этого года.
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