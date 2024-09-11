Между Украиной и РФ могут начаться прямые переговоры: что будут обсуждать в первую очередь

Началась третья фаза подготовки к переговорам, которые должны состоятся в этом году, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, количество заявлений со всех сторон о таки начале переговоров – зашкаливает.

Переговоры Украины и РФ

"Этот поезд набирал обороты и среди ключевых игроков в мире существует общее мнение о необходимости начала прямых переговоров между Россией и Украиной, которые должны перейти в прекращение огня и начать путь к какому-то мирному договору", — заявил Арестович.

По его словам, операцией в Курской области Украина выбила у руководителей РФ тезис об "учитывании ситуации на земле", который они не смогут применять, потеряв контроль даже над небольшой площадью своей международно признанной территории.

"Большими усилиями мир ведёт нас к прямым переговорам, но это не означает, что они сразу закончиться прекращением огня. Это уже будет зависеть от позиции сторон, на которые Запад тоже имеет существенное влияние. Но главный вопрос не в том, будут ли переговоры и чем они закончиться? Главный вопрос в том, какие цели Украины по большому счёту", — говорит Арестович.

По его мнению, люди чувствуют глубокую несправедливость по отношению к себе, наблюдая ежедневные коррупционные скандалы, которые ничем не заканчиваются и необходимость платить больше налогов, обогащение руководителей ТЦК и избиение людей на улице их подчиненными. Поэтому, говорит Арестович, дело не только в победе или проигрыше в войне, а в изменениях внутри самой страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский хочет завершить войну уже осенью этого года.



