Месяц боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал украинские и российские потери военной технике в боях в Курской области. По его данным, общий счет 106 против 71 в пользу армии РФ.



Украинские военные наступают в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Naalsio, опубликованным по состоянию на 3 сентября, Украина в целом потеряла 106 единиц военной техники во время боев в Курской области. Больше всего украинские силы теряли бронемашины – 79 единиц. Второй позицией по потерям стали танки – 11 единиц.

В общей сложности во время боев в Курской области было уничтожено 69 единиц украинской военной техники. 11 единиц повреждены, 15 — брошены, а 11 были захвачены врагом.

Россия потеряла в боях в Курской области 71 единицу военной техники. Наибольшие потери в России наблюдаются среди транспортных средств – 27 единиц. Также россияне потеряли 15 танков и 8 бронетранспортеров.

Украинские военные в Курской области уничтожили 49 единиц военной техники. Также военные ВСУ смогли захватить 14 единиц военной техники армии РФ. Кроме того, украинские силы в боях в Курской области уничтожили два российских вертолета.

Общий счет потерь в военной техники во время украинского наступления в Курской области России составляет 71 против 106 в пользу России. Отметим, что это данные разведки на основе открытых источников, поэтому потери с обеих сторон могут быть больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о целях Курской операции и заявил, что благодаря боям на территории России Украина остановила продвижение армии РФ на Покровск.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, когда Россия якобы будет готова к мирным переговорам с Украиной.