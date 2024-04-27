Месть за унижение. Наемники с Кубы ликвидировали российского командира

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Марьян Ощановский
Наемники из Кубы, воюющие в Донецкой области на стороне оккупантов, ликвидировали своего российского командира.
В рядах армии РФ растет недовольство. Фото из открытых источников
По информации движения сопротивления "Атеш", российские военные власти не способны контролировать наемников с Глобального юга.
По данным движения сопротивления, кубинцев, которые расправились со своим командиром, перевели в Ростовскую область.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.
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Ігор
сегодня, 22:02
Тут варто замислитись тим хто нехтує українцями і сподівається завести заробітчан з Таджикистану Туркменістану з Африки Сирії Палестини ... Ви ще на своїй шкурі відчувати будете що таке справжня людська гідність. З тими не вийде так як з покірними українцями. Ті швидко поставлять на місце.