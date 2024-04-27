Наемники из Кубы, воюющие в Донецкой области на стороне оккупантов, ликвидировали своего российского командира.

В рядах армии РФ растет недовольство. Фото из открытых источников

По информации движения сопротивления "Атеш", российские военные власти не способны контролировать наемников с Глобального юга.

"Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка, ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и забирание зарплаты у гастарбайтеров из Латинской Америки", — сообщило движение "Агент" со ссылкой на агента в штабе группировки войск "Центр" ВС РФ.

По данным движения сопротивления, кубинцев, которые расправились со своим командиром, перевели в Ростовскую область.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.