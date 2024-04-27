logo

BTC/USD

63189.50

ETH/USD

3227.95

LTC/USD

83.75

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Месть за унижение. Наемники с Кубы ликвидировали российского командира
commentss НОВОСТИ Все новости

Месть за унижение. Наемники с Кубы ликвидировали российского командира

Кубинские наемники убили своего российского командира, издевавшегося над ними

сегодня, 22:12
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Наемники из Кубы, воюющие в Донецкой области на стороне оккупантов, ликвидировали своего российского командира.

Месть за унижение. Наемники с Кубы ликвидировали российского командира

В рядах армии РФ растет недовольство. Фото из открытых источников

По информации движения сопротивления "Атеш", российские военные власти не способны контролировать наемников с Глобального юга.

"Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка, ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и забирание зарплаты у гастарбайтеров из Латинской Америки", — сообщило движение "Агент" со ссылкой на агента в штабе группировки войск "Центр" ВС РФ.

По данным движения сопротивления, кубинцев, которые расправились со своим командиром, перевели в Ростовскую область.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/4487
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 22:02

Тут варто замислитись тим хто нехтує українцями і сподівається завести заробітчан з Таджикистану Туркменістану з Африки Сирії Палестини ... Ви ще на своїй шкурі відчувати будете що таке справжня людська гідність. З тими не вийде так як з покірними українцями. Ті швидко поставлять на місце.


Новости

Все новости