Мероприятие обсуждает сценарий введения войск НАТО в Украину после мирных переговоров, - CNN

Западные партнеры активно обсуждают возможность размещения войск НАТО в демилитаризованной зоне Украины после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Войска НАТО.Фото: УНН

Присутствие войск НАТО на линии фронта Украины может помочь сдержать Кремль от дальнейших попыток медленного продвижения.

Глава миссии ОБСЕ в 2014-2015 годах Александр Хуг подчеркнул, что прекращение огня никогда не бывает без нарушений.

"Главный вопрос заключается в том, как соглашение учитывает санкции и механизмы их выполнения. Хотя ситуации тогда и теперь разные, уроки, полученные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня", — подчеркнул Хуг.

Кая Каллас, высокая представительница ЕС по иностранным делам, выразила уверенность в возможности победы Украины при должной международной поддержке.

"Безопасность Европы на кону. Если Украина проиграет, последствия будут гораздо серьезнее, чем если мы будем помогать. Путин демонстрирует полное игнорирование международных норм, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий любое мирное соглашение быстро распадется, а Россия снова перевооружится и вернется к агрессии", — заявила Каллас.

Она также предупредила, что плохие мирные соглашения могут привести к новым военным конфликтам, как это было раньше. Важно извлечь уроки из прошлого и обеспечить долгосрочную стабильность будущих сделок.

Согласно сообщению Bloomberg, европейские союзники Украины выражают осторожный оптимизм по поводу того, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не приведет к давлению на Киев с требованием заключения мирных переговоров с Москвой.

Портал "Комментарии" писал, что В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном, о чем сообщила мониторинговая платформа “Белорусские гаюн”.