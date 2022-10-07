Меркель заявила, что без участия России мира в Европе не будет

Как показывает практика, бывшие канцлеры Германии рано или поздно начинают озвучивать российские нарративы. Уже всем хорошо известный экс-канцлер Шредер пошёл по этому пути. Теперь же в этом ключе высказывается и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Западу невозможно игнорировать угрозы России в контексте войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом Меркель сказала на церемонии посвящённой 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Ангела Меркель. Фото: из открытых источников

Ангела Меркель отметила, что вторжение российских войск в Украину стало "глубоким поворотным моментом". При этом экс-канцлер призвала Запада со всей серьезностью отнестись к тому, что озвучивает Владимир Путин, потому что это вполне серьезные вещи, а не блеф, как считают некоторые политики на Западе.

Меркель отметила, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России. Сегодня об этом мире говорить не приходится, потому что Холодная война продолжается.

Стоит напомнить, что ранее Меркель посоветовала не игнорировать ядерной угрозы российского президента.

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