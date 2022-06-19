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Мэр Одессы выступил против переименования улицы Пушкинской: подробности

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против переименования улицы Пушкинской

сегодня, 22:31
Автор:

Лиля Воробьева
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В Одессе хотят переименовать улицу Пушкинскую, которую назвали в честь известного русского писателя. Но мэр города Геннадий Труханов выступает против подобных инициатив. Об этом он рассказал во время общения с журналистами издания   The New York Times.

Мэр Одессы выступил против переименования улицы Пушкинской: подробности

Геннадий Труханов (фото из открытых источников)

Градоначальника города беспокоит рост ненависти ко всему русскому. Также он отметил, что Одесса является межкультурной столицей Украины.

" Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса является межкультурной столицей Украины", — отреагировал Геннадий Труханов, когда его спросили, поддерживает ли он переименование улицы Пушкинской.

Авторы статьи также отметили, что на Труханова якобы давят, чтобы он поддержал решение о переименовании улицы Пушкинской.

Известно, что украинская писательница Елена Павлова зарегистрировала на сайте городского совета петицию о переименовании улицы Пушкинской в улицу Стивена Кинга. 19 июня петиция уже набрала 4224 подписи из 25 тыс. необходимых.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что за мэра Одессы Труханова внесли залог в 30 миллионов гривен. Вечером 23 ноября за мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог 30,2 миллиона гривен, которые он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней. Источник сообщил УП, что деньги за мэра Одессы якобы внес народный депутат Вадим Новинский. 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского городского совета были вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации. Что повлекло за собой незаконное присвоение активов территориальной общины Одессы, а также легализацию незаконного получения доходов. Общий размер ущерба оценивается более чем в пол миллиарда гривен.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/06/18/world/europe/odesa-opera-ukraine-russia.html
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