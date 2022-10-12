Мэр Луцка Полищук рассказал о планах уехать из города, если бы его оккупировали - эксперт назвал такое заявление опасным

Глава Луцкой территориальной громады Игорь Полищук рассказал, что скорее всего выехал бы из города в случае его оккупации. Таким образом, он планировал защитить свою семью и не дать врагу шансов "использовать его, одев в триколор". Об этом пишет Инсайдер со ссылкой на Первый .

Игорь Полищук (фото из открытых источников)

Как только самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о поддержке России в вопросе военной агрессии против Украины, как глава Луцкой территориальной общины Игорь Полищук признался, что готов выехать из Украины в случае вторжения со стороны Беларуси.

Такое поведение государственного чиновника не просто вызывает осуждение, а тревожно и опасно, считают эксперты.

"Заявления мэра Луцка о побеге в случае оккупации не внушают оптимизма в его избирателей и это в общем-то неправильная позиция. Потому что ему скорее следовало бы думать о том, как делать город более безопасным, как его укреплять и работать на то, чтобы ни один оккупант не смог дойти до Луцка. А потому возникает вопрос относительно того, насколько эффективен мэр и вообще в правильном ли русле он мыслит, когда речь идет о стратегически важных вещах, таких как оборона", – так заявление мэра Луцка Полищука оценил политолог Артем Бронжуков.

Как отмечают эксперты, подобные случаи на Востоке часто приводили к переходу государственных служащих на сторону оккупантов.

При этом заявления о возможном побеге Полищука – не единственный тревожный сигнал в поведении мэра.

"В общем, есть дополнительный факт, который также мозолит глаза. Это то, что мэр Луцка до сих пор не поддерживает украинскую православную церковь и не делает всех шагов для того, чтобы как можно быстрее избавиться от влияния русской церкви на Волыни", — отмечает политолог.

Луцкий горсовет – единственный из крупных советов Волыни, который не осудил УПЦ МП, городской совет под руководством Полищука тормозит вопрос перехода в украинскую церковь и создает препятствия процессу декоммунизации.



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